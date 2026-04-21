◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２１日・横浜）阪神のダウリ・モレッタ投手が悪夢の大乱調で勝ち越しを許した。同点の７回に３番手でマウンドへ。先頭の牧から２者連続四球を与えると、度会に右前打を浴びて無死満塁のピンチを招いた。続く山本には押し出し四球。その後、代わった木下が勝又に２点適時打を献上し、牧にも適時内野安打を打たれた。