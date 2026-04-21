◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―１中日（２１日・長野）気温１２度。ベンチ内では季節外れのストーブが稼働した長野で、巨人が熱い逆転勝利を収めた。０−１の７回にドラフト５位・小浜のプロ初安打などでチャンスをつくり、平山がプロ初打点となる逆転２点打を放って試合を決めた。最下位・中日との２連戦。確実に星を稼ぎたい巨人は試合前にアクシデントに見舞われた。不動の遊撃手で打線の軸でもある泉口にフリー打撃の打球