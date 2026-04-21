◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―１中日（２１日・長野）中日は４試合連続、今季１０度目の逆転負けとなった。金丸夢斗投手が、１―０の７回無死二、三塁で平山に逆転２点打を許した。打線は１１安打で１点しか奪えなかった。今季２度目の５連敗で借金はワーストの１２。４勝１６敗で勝利は「２割」まで下がった。左腕は再三の珍プレーに耐えた。２回１死、大城の右翼への飛球を右翼・鵜飼が見失って捕球できず。二塁・田中も見