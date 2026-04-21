天皇皇后両陛下は、モンテネグロの大統領夫妻と懇談されました。両陛下は21日夕方、お住まいの御所でモンテネグロのミラトビッチ大統領夫妻を出迎え、笑顔で握手を交わされました。訪日は外交関係樹立20周年を記念したもので、初来日となる大統領が、日本の文化は素晴らしいと伝えると、陛下はモンテネグロについて「大きな渓谷があり、自然が大変美しい国だと聞いています」と述べられたということです。また、両陛下と大統領は、