毛穴やニキビ悩みを抱えがちな20代～30代の女性に嬉しい新作が登場♡「パーフェクトワンフォーカス」から、繰り返すニキビや皮脂トラブルに寄り添うクレンジングバームが発売されます。洗うたびにすっきりとした肌へ導きながら、うるおいもキープできるのが魅力。毎日のクレンジング時間を、心地よいスキンケアタイムに変えてくれる注目アイテムです♪ ニキビ・毛穴汚れをしっかりオフ