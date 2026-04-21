地震調査委の会合後、記者会見する小原一成委員長＝21日午後、東京都千代田区政府の地震調査委員会は21日、青森県で最大震度5強を観測した地震を受け、臨時会合を開いた。小原一成委員長は会合後の記者会見で「数日以内に、今回と同程度かそれを上回る地震が発生する可能性がある。大きな地震に対する備えを十分にしてほしい」と警戒を呼びかけた。また調査委は、地震はプレート境界で発生したと考えられるとし、岩手県の観測