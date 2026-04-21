◇セ・リーグ巨人２ー１中日（2026年4月21日長野）中日が負の連鎖を断ち切れない。今季2度目の5連敗を喫し、借金はまだ開幕から20試合終了時点ながら、早くも12まで膨らんだ。試合後の井上監督は「ミスした方が負ける典型的な展開。ユメ（金丸）は頑張っていたので。（打線は）安打は出ているけど、もう一本というところ。そこに尽きるということです」と言葉を絞り出した。先発は14日の広島戦（豊橋）で7回1/3を2失点