政府が防衛装備移転の５類型を撤廃したことについて、国民民主党が賛同する考えを表明する一方、中道改革連合など他の野党からは国民の理解が進んでいないなどと批判が上がった。国民民主党の玉木代表は２１日の記者会見で、「国内防衛産業を育成する意味でも方向性に賛同する」と評価した。これに対し、中道改革の階幹事長は記者団に「国会の関与なく政府の裁量で際限なく輸出されれば平和国家の根幹を損ないかねない」と批