「巨人２−１中日」（２１日、長野オリンピックスタジアム）中日は八回まで１２残塁の拙攻。１点を追う九回の攻撃前には、中日ファンから「気合を入れろ、ドラゴンズ！」コールが響き渡った。この日は先発の金丸が六回まで無失点と力投。だが、七回は内野の２失策が絡んで無死二、三塁とされ、２点適時打で逆転された。５連敗回避へ、長野に足を運んだファンが鼓舞した形にＳＮＳも反応。球場に響き渡ったコールに、「すご