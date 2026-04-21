札幌市円山動物園で飼育されているメスのインドクジャクに、本来オスにしか生えない華やかな飾り羽が現れました。その写真をXに投稿した同園の公式アカウント（@marudou_fan）が264万回以上表示されるなど大きな話題となっています。【写真】メスなのにオスの飾り羽が生えてきたインドクジャク投稿された写真に写っていたのは、通常は茶色っぽい地味な羽色のメスのクジャクに、オスが持つような青緑色の飾り羽が現れた様子でした。