日々家族のために忙しなく働いているママたち。見返りを求めてやっているわけではないでしょうが、ふと我に返った瞬間、胸の奥に黒い感情が広がることもあるのではないでしょうか。『自分が勝手に家族にいろいろやってあげるのだけれど、私のためには誰もやってくれない。感謝くらいしろよ。もうやりたくない！と勝手にイヤになっているのだけれど』自分のことを「バカみたい」と投稿者さん。その叫びに、ママたちが「わかる！」