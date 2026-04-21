私はジュンコ。娘のセナは未就学児のとき、発達が周りの子よりも少しゆっくりだと言われました。私も親として精一杯のことはしてきたつもりです。ただセナは学年が上がるにつれて苦手なことが増え、「学校に行きたくない」と行き渋るようになりました。わが子にはなるべく笑って過ごしてほしい……そんな気持ちは親ならば当然のことでしょう。すると3年生で同じクラスになったカナコちゃんの存在が、私たち親子にとって希望の光に