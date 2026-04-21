35年前の出来事をNIBのアーカイブ映像と新聞の紙面で振り返る「プレイバック長崎」。 NIBの開局35周年に合わせて誕生したNIBニュースevery.の新しいコーナーです。 今回は35年前の1991年4月20日、読売新聞の朝刊の記事です。 見出しには「ゴ大統領夫妻 ようこそ」と書かれています。 当時の旧ソ連のゴルバチョフ大統領が、初めて長崎を訪れました。 1991年4月19日。 長崎空港に特