◇セ・リーグ巨人2―1中日（2026年4月21日長野）巨人は最下位の中日相手に逆転勝ち。今季初の3連敗を阻止して貯金2とした。長野では2013年から5連勝。0―1で迎えた7回、先頭の大城が敵失で出塁し、代走に宇都宮。プロ初出場初先発だったドラフト5位新人・小浜のプロ初安打に敵失も重なって無死二、三塁とチャンスを広げると、育成出身の3年目・平山が中前にプロ初打点となる2点適時打を放ち、これが決勝点となった。楽