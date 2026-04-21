◇プロ野球 セ・リーグ 巨人 2-1 中日(21日、長野)中日は巨人に逆転負けで5連敗となりました。先発の金丸夢斗投手は序盤から好投。2回と3回はピンチを迎えるも後続を抑え、前半5回を3被安打、無失点に封じます。打線は巨人先発・則本昂大投手からヒットこそ放つもあと1本が出ない展開。それでも4回、2アウト満塁から石伊雄太選手がレフトへ先制タイムリーを放ち、1点を先制しました。好投を続けた金丸投手でしたが7回に失点。守備