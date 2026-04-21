◇プロ野球 セ・リーグ 巨人 2-1 中日(21日、長野)巨人は中日に終盤の逆転打で勝利しました。先発の則本昂大投手は中日打線に毎回の安打を許すも、3回まで無失点の粘投。しかし4回、2アウト満塁から石伊雄太選手にレフトへ先制タイムリーを浴びて1失点します。打線は中日先発・金丸夢斗投手の前に2回と3回にチャンスを作るもあと1本が出ず、前半5回まで無得点に封じられました。それでも7回、小濱佑斗選手のプロ初ヒットなどでノー