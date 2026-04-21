◇パ・リーグ日本ハム3―1楽天（2026年4月21日エスコンF）日本ハムは楽天に3―1で勝利した。先発の日本ハムの達孝太投手（22）は7回2安打1失点の好投で楽天戦初勝利となる今季2勝目（1敗）。本拠エスコンフィールドでは315日ぶりとなる白星を手にした。お立ち台での開口一番、達は「エスコンで勝てていなくてどうしようかと思っていたが勝てて良かった」と安堵（あんど）の笑みを浮かべた。初回は3者凡退に抑える上々