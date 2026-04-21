ロックバンド・Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）が立ち上げた新しいエンターテインメントメディア「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」の2026年出演者全ラインナップが発表された。【画像】『CEREMONY』豪華出演者一覧先週末、MUFGスタジアム（国立競技場）でスタジアムツアー『ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜』をスタートさせた、Mrs. GREEN APPLE。ミセスが昨年立ち上げた新しいエンタテインメントメディ