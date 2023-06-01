記者会見で謝罪するモンテディオ山形の相田健太郎社長（右）＝21日午後、山形県天童市サッカーJ2モンテディオ山形は21日、山形新聞（山形市）記者の取材に不適切な発言をしたとして、相田健太郎社長に対し月額報酬30％の自主返納（4カ月）処分を取締役会で決定したと発表した。相田社長は会見で「自分の未熟さを猛省し、今後は自らの言動を厳しく律する」と謝罪した。不適切発言を巡っては週刊文春電子版が2月、相田社長が新ス