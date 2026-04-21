34歳の美人経営者が婚活プログラムへの参加を親友のタレントに報告。SNSでの振る舞いについて、「“セクシーお姉さん”はやめたほうがいい」と注意を受ける場面があった。【映像】中野綾香“婚活相手”と水着ジャグジーの先行シーン4月21日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第0話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30