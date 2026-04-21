元宝塚歌劇団月組トップで女優瀬奈じゅんが21日までにインスタグラムを更新。長女がバレエを始めたことを報告した。瀬奈は長女がレオタードでポーズを取る写真をアップし「娘、バレエを始めました」と記し、体験レッスン後に続けたいと言ったため、長女の好きな水色でレオタードとタイツとバレエシューズシューズを用意したとした。長女の様子について、瀬奈は「相当楽しいらしく」とつづり、回転技らしきものを見せているとした。