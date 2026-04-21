【その他の画像・動画等を元記事で観る】Key Music Partyより、Key作品の楽曲を愛するすべての人へ向けたDJ＆LIVEイベント「Key Music Party vol.4 OSAKA」を、2026年6月14日（日）にTakara Osakaにて開催することが決定した。「Key Music Party」は、「Kanon」「AIR」「CLANNAD」「リトルバスターズ!」「Angel Beats!」「Summer Pockets」をはじめとするKey作品が生み出してきた名曲たちを、DJとLIVEパフォーマンスで全力で鳴らし