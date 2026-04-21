【モデルプレス＝2026/04/21】女優の西野七瀬、声優の関智一が4月21日、都内で行われた『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（4月24日公開）の日本語版プレミアム試写会に、YouTuberのHIKAKIN、お笑いコンビ・チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）、日本語版声優キャストの宮野真守、志田有彩、畠中祐、三宅健太、山下大輝、坂本真綾、共同プロデューサーの宮本茂氏とともに出席。関が親戚からもらったものを明か