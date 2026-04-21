姶良市で鹿児島県内初の女性首長が誕生するなど政治分野で女性の進出が進んでいる一方で、県内には女性議員がいない議会が5つあります。 このうちの一つ、長島町で今月、町議選が行われました。たった一人立候補した女性に密着しました。 「（女性議員）ゼロ議会の長島町の方が立候補予定です」 女性の政治参画を促すイベントに、選挙に初挑戦する女性の姿がありました。 （米世智美さん）「女性の目線がなぜ必要か。それ