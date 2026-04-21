俳優の高岡早紀さん（53）が2026年4月14日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。「娘と商店街をぶらぶら」高岡さんは、「娘と商店街をぶらぶら」といい、店舗が並ぶレンガの道を背景に、後ろを振り返るショットを投稿した。「一緒に歩いているだけでもなんか嬉しい」と語った。インスタグラムに投稿された写真では、ネイビーのロングワンピースを着用し、くすみカラーのオレンジ色のバッグを持っている。髪の毛