21:30 米小売売上高（3月） 予想1.4%前回0.6%（前月比) 予想1.4%前回0.5%（自動車除くコア・前月比) 23:00 米中古住宅販売成約指数（3月） 予想0.0%前回1.8%（前月比) 予想N/A前回-0.6%（前年比) 米企業在庫（2月） 予想0.3%前回-0.1%（前月比) 米上院銀行委員会、ウォーシュ次期FRB議長指名公聴会 22日 1:15 テュディン・スイス中銀理事、会議出席 3:30 ウォラ