ＴＢＳ系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（日曜・午後９時）に出演している俳優・山田裕貴が、車いすラグビーの撮影の裏側を大公開して注目を集めた。山田は２１日に自身のインスタグラムを更新し、「実はこんな風に撮ってました」とつづり、迫力ある機材が備え付けられた競技用車いすに乗っているショットを披露した。この投稿には「凄い重装備だったんですね」「だからあんなに凄い躍動感なのですね」「臨場感溢れる場面はこうして撮