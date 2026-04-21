◆パ・リーグロッテ―オリックス（２１日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）オリックス・田嶋大樹投手は５回４失点で降板となった。４回まで味方の失策による１失点で踏ん張っていたが、１―１の５回に３失点。無死一、二塁から石川慎に左中間へ勝ち越し３ランを運ばれ「５回のところが悔しいですし、何とか粘りたかったです」と肩を落とした。今季初登板だった３月２９日の楽天戦（京セラドーム大阪）では１回２失点でＫＯされてい