農林水産省は２１日、主食用米から輸出用や飼料用などの非主食用米、麦、大豆などへの転作を促すための補助金の見直し案を明らかにした。２０２７年度から、面積あたりの収量に応じて補助金が上がる仕組みを導入する。政府が今夏に決定する「経済財政運営と改革の基本方針（骨太の方針）」への反映を目指す。見直し案は、農水省が２１日に開かれた自民党の農林関係会合で示した。現状の１０アールあたり定額の補助金の単価を