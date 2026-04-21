21日午前、阿賀野川の点検作業をしていた小型船が橋脚に衝突して転覆し、乗員3人が川に投げ出される事故がありました。2人は川の中州に流れ着き無事に救助されましたが、流された60代の男性が死亡しました。カメラが捉えたのは県の消防防災ヘリコプターで救助される人の姿‥‥‥＜記者リポート＞「いま川から救助されたのでしょうか、消防のヘリに1人吊り上げられていく様子が見えます」事故があったのは阿賀野市新保