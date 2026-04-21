誘われた…んだよね▶▶この作品を最初から読む「夫のことは愛してる。でも、したくない--」学生時代に負った性のトラウマを抱えたまま、結婚・出産を選んだ志穂。長男・颯太を出産して半年、夫・健也から、1年半ぶりに夜の誘いを受けるものの、志穂は理由をつけて避け続けてしまいます。夫にも打ち明けられない「性交痛」という悩み。苦しさを隠し続けた日々は、やがて少しずつ歪みを生んでいき--。愛しているのに「で