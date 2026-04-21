【その他の画像・動画等を元記事で観る】 EXILEの結成25周年となる集大成ライブ『”EXILE 25th ANNIVERSARY BEST LIVE” ～LDH PERFECT YEAR 2026～』が開催されることが、4月21日に東京ドームで行われたライブにて発表された。 ■これまでの歩みを凝縮した“ベストライブ” 『”EXILE 25th ANNIVERSARY BEST LIVE” ～LDH PERFECT YEAR 2026～』は、11月14日、15日に埼玉・ベルーナド&