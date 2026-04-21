韓国外務省は4月21日、日本の高市早苗首相が靖国神社に供物を奉納したことについて、「深い失望と遺憾の意」を表明しました。韓国外務省は、「韓国政府は日本の指導者に対し、責任ある姿勢で歴史を直視し、謙虚な態度と実際の行動を通じて真の反省を示すよう強く求めている。それこそが韓日両国が未来志向の関係を構築するための重要な基盤である」と指摘しました。（提供/CGTN Japanese）