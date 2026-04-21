国務院報道弁公室が4月21日に開いた記者会見で、今年第1四半期の工業と情報化の発展状況が紹介されました。中国工業・情報化部運行監視協調局の陶青局長は、「今後3年間、工業・情報化部は良質な企業の段階別の育成計画を推進し、人工知能中小企業の創業支援計画を実施し、条件のある地域で特別な原動力をもたらすセンターの建設を支持し、『第15次五カ年計画』（2026〜2030年）期間における中小企業発展促進計画を発表し、国家中