「広島２−１ヤクルト」（２１日、マツダスタジアム）ヤクルトが競り負けて連勝が２で止まった。先発の吉村は６回３安打２失点で３敗目（１勝）。四回１死から小園の左翼線二塁打と四球で一、二塁のピンチを招くと、秋山の右前適時打、野間の右犠飛で２点を奪われた。打線は２点を追う六回２死二塁で、オスナのタイムリー二塁打で１点を返したが及ばなかった。