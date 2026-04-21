タレント・たかまつなな（32）が21日にX（旧ツイッター）を更新し「【株式会社笑下村塾 の設立から10年。今、大きな危機がやってきました】」と報告した。たかまつは「今からちょうど10年前の4月21日、私は株式会社笑下村塾を設立しました」といい「おかげさまで、昨年度は、事業規模が1億円を超え黒字になりました。もっともっと大きな規模の会社やNPOはたくさんあると思いますが、若者の政治参加という分野に特化した中