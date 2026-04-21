「広島２−１ヤクルト」（２１日、マツダスタジアム）広島が首位・ヤクルトとの接戦を制し、連敗を「３」で止めた。先発の森下は７回４安打１失点で２勝目をマークした。ストライク先行の投球が光った。五回まではわずか被安打１。２点リードの六回にオスナの適時二塁打で１点を返されるも、なおも２死一、三塁のピンチで赤羽を三ゴロに打ち取り、リードを守った。球数は今季最多の１０６球。期待に応える熱投でマウンドを降