高市早苗首相（左）と神奈川県の黒岩祐治知事（資料写真）神奈川県の黒岩祐治知事は２１日、首相官邸で高市早苗首相と面会した。首相が４月末から５月上旬の大型連休中にベトナム訪問を検討しているとの一部報道もあり、同国と親交が深い神奈川県との交流事業などについて知事から説明した。会談後に記者団の取材に応じた黒岩知事は「首相は『非常にいい話を教えてもらった』という顔をして聞いていた」と振り返った。県は２０