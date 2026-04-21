4月20日、6人組K-POPグループ『Kep1er』（以下、ケプラー）の運営会社が5月開催予定のJAPAN FANMEETING 「Kep1arcade」6公演のうち4公演を中止すると発表した。「ケプラーは2021年10月に日中韓ガールズグループオーディション番組『Girls Planet 999』で結成されたグループで、最初は9人組でした。2年半の期間限定で活動を開始しましたが、2024年7月にメンバーのマシロとイェソが脱退後も活動を継続。2026年3月にヨンウンが脱退