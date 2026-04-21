Image: Anthropic 一般公開できない超高性能モデルOpus Mythos Previewの発表から10日もたっていないのに、Opus 4.7をリリースしてくるとは。Anthropic（アンソロピック）、攻めてるな…。Anthropicは16日、新モデルClaude Opus 4.7をリリースしました。ユーザーがOpus 4.6のすごさを味わっている真っ最中にたたみかけてくるあたり、勢いが止まりません。同社は、Opus 4.6から｢顕著な改善｣が