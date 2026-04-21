とんねるずの木梨憲武が、自身のヒット曲の“知名度の低さ”に嘆く一幕があり、話題となっている。「4月17日放送の『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）でのことでした。この日はSnow Man、さらにはゲストの生田斗真さんを引き連れてバスツアーを企画。木梨さんが連れていきたい場所や会わせたい人を巡る“完全プロデュース旅”です」（芸能記者）その中で登場したのが、フィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した“