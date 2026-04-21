竹書房が運営するWEBコミックサイト「竹コミ！」にて、この春絶対に見逃せない新作マンガ5作品を、2026年4月21日（火）12時より順次配信開始する。各作品の詳細は、「竹コミ！」サイト内にて。新しい季節、新しい「推し作品」にきっと出会える春の新作ラッシュに注目したい。【配信概要】配信プラットフォーム：WEBコミックサイト「竹コミ！」公開時間：各公開日の12:00（正午）○4月21日連載開始■『生き餌によるモフモフ猛禽飼育