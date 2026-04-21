4匹の保護猫たちの自由な様子が話題になっています。投稿は記事執筆時点で1.9万回以上再生され、「性格の違いがおもしろい」「仲良しで癒される」といったコメントが寄せられました。 【動画：『眠っている保護子猫たち』をそっと見守っていたら、1匹が起き上がって…可愛すぎる展開】 保護された4兄弟 YouTubeチャンネル『ねこかます nekokamasu』では、保護された子猫たちの様子が紹介されています。 ある日、保護主