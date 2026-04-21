【モスバーガー】のお子さま向けセットメニューに、世代を超えて愛される人気キャラクターとコラボした限定グッズが登場して、注目を集めています。ゆるくて愛らしい表情が描かれたグッズは、日常のちょっとした瞬間にほっこりとした癒やしを届けてくれそう。子どもだけでなく大人も思わず集めたくなりそうな、見逃せないアイテムの魅力をご紹介します。 ゆるかわデザインの「コジコジの おしゃべりマグ