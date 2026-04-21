飼い主さんが目撃した猫ちゃんの『まさかの行動』が、15万表示を超えて笑いを届けています。猫ちゃんの姿が見えなかったため、おうちの中を探すことにした飼い主さん。すると、椅子の上で猫ちゃんが予想外すぎる体勢で待ち構えていて…？ 猫ちゃんの姿を見た人からは、「これからそこで何するんだろう？」「背筋も伸びてて猫とは思えないｗ」と、温かい笑いが起こっています。 【写真：『猫が静かだな』と思ったら……家の