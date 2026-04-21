女優の西野七瀬が21日、都内で開催された映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』日本語版プレミアム試写会に、チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）、HIKAKIN、宮野真守、志田有彩、畠中祐、三宅健太、関智一、山下大輝、坂本真綾、宮本茂氏と共に出席。前作に続いて本作のアンバサダーを務める喜びを語った。【写真】任天堂代表取締役フェロー・宮本茂氏も登場本作は、「スーパーマリオ」の世界をもとにし