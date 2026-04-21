◆第６１回フローラＳ・Ｇ２（４月２６日、東京競馬場・芝２０００メートル、２着馬までオークス・Ｇ１の優先出走権）＝４月２１日、美浦トレセンスタニングレディ（牝３歳、美浦・高木登厩舎、父ベンバトル）は、昨年１０月の新馬戦以来となる東京でのレース。阪神ＪＦは１１着、中山で８着、中京で３着とその後は勝ち星から遠ざかっているが、高木調教師は「中山はコーナーがきつくてダメとジョッキーが言っていたので、中京へ