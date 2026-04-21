「news every.」では「イチから確認 高市政策」という形で、いま何が議論され、日本がどう変わる可能性があるのか継続的にお伝えしていきます。憲法改正や皇室典範改正、消費減税など高市首相が意欲を示す注目の政策や法案の議論が進んでいます。今回は「防衛装備品の輸出」についての議論です。■「5類型」撤廃を正式決定殺傷能力持つ武器の輸出可能に政府は21日、防衛装備品の輸出を救難、輸送などの非戦闘目的に限定するルー