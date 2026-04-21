◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２１日・長野）巨人の大勢投手が８回に４番手でマウンドに上がり、１回無失点に抑えた。７回裏の攻撃で小浜のプロ初安打に平山の適時打で逆転して迎えた２―１の８回。先頭の７番・村松に四球を与え、続く８番・田中に犠打を決められて１死二塁。それでも金丸の代打・板山を直球で中飛、１番・大島を１５３キロ直球で見逃し三振に抑えた。この日１軍に昇格した小林誠司も８回からマスクをか