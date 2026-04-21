１９日、海南省東方市のメイン会場で行われた開会式でパフォーマンスを披露する出演者。（東方＝新華社配信）【新華社東方4月21日】中国海南省東方市で、伝統的な祝日「三月三（旧暦3月3日、今年は4月19日）」を祝うイベントが催された。期間中、対歌（歌の掛け合い）や舞踊、スポーツイベントなどがにぎやかに行われ、各民族の人々が共に祝い、多様な文化を共有し、心の交流を深めた。１９日、海南省東方市のメイン会場で行われ